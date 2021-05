Ayuso, la nueva Thatcher madrileña, gana a Pedro Sánchez y a Casado a la vez

En la calle, los cachorros del PP no cabían en sí de gozo. Tampoco los apoderados de más edad que comentan orgullosos como en las mesas de Retiro o el barrio de Salamanca habían arrasado. Hoy no ha faltado detalle. Con la calle Génova cortada, se han montado sillas para controlar mejor el aforo y evitar fotos de adeptos demasiado juntos. Inútil, porque los fans bailaban como posesos esperando a Ayuso. El Pulpo ejerce de Dj, no hay celebración popular que se precie en la que no ponga la música, toda española con Alaska como opción recurrente, aunque también hay hueco para La Casa Azul. Escenario y cuatro potentes focos para iluminar el momento. Había mucho que celebrar porque Ayuso ha ganado algo más que una comunidad, ha vencido a Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno es el principal perdedor de estas elecciones a la madrileña. Así lo ha querido Pedro Sánchez, absolutamente convencido de que la estrategia de confrontar con Isabel Díaz Ayuso iba a funcionar. A Iván Redondo le ha dado un repaso MAR. Esta noche en la sede de Génova algunos se preguntan con ironía si el spin doctor de Moncloa no trabaja en realidad para el PP, partido en el que fue mano derecha de Basagoiti, García Albiol y Monago antes de convertirse en gurú de Sánchez. Tampoco el efecto Iglesias ha provocado grandes cambios. En la sede popular nadie se acordaba de nombrarlo. “Hemos ganado a Sánchez”, era la frase más repetida.