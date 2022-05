Ayuso le dice a Mónica García que no aguanta la presión y ella revienta Twitter al hacer esto

Mónica García e Isabel Díaz Ayuso. TWITTER / EL HUFFPOST

Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de la Comunidad, ha respondido con un vídeo grabado desde la calle a la presidenta regional, Isabel Díaz de Ayuso, quien este jueves le acusó de “no soportar la presión de quedar en evidencia un pleno tras otro”.

“La presidenta dijo, entre otras lindezas como que era una desequilibrada, una inmadura y una llorona, que lo que pasa es que no aguanto la presión. La presión de sus insultos, claro”, ha empezado recordando García.

“Mire, señora presidenta. He estado en quirófanos con pacientes en shock hemorrágico que los hemos tenido que transfundir entre tres anestesistas porque no dábamos abasto. He corrido por los pasillos del hospital como no se puede imaginar por cesáreas urgentes en las que no hemos respirado hasta que no ha salido bien el bebé”, ha recordado.

Dice Ayuso que no aguanto la presión de sus insultos. Soy anestesista y vivo en mis carnes la presión porque es parte de mi profesión. Pero ella no presiona, ella hace bullying político. pic.twitter.com/mit6GKx8Na — Mónica García (@Monica_Garcia_G) May 13, 2022

“He atendido paradas cardiacas, anafilaxias urgentes y fallos multiorgánicos. He intubado pacientes con Covid y saturaciones de oxígenos extremas. He estado en trasplantes de 20 horas, he visto morir y salvar vidas a diario, he llorado con compañeros y familiares cuando no hemos podido hacer nada más por algún paciente”, ha enumerado.

García ha subrayado que ella es anestesista y vive en sus carnes la presión porque es parte de su profesión: “Pero es que lo que Ayuso hace no es presionarme, es insultarme, intentar amedrantarme en mi labor política. Y no es que yo no lo soporte. Es que no hay demócrata que se precie de serlo que deba aguantar el nivel de bullying político al que nos tiene acostumbrados la presidenta de Madrid”.

“No es una cuestión de fortaleza o debilidad, es una cuestión de democracia y de respeto a los madrileño y madrileñas”, ha concluido García, cuyo vídeo acumula en ocho horas 1.800 retuits, 5.700 ‘me gusta’ y más de 2.000 respuestas.

