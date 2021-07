Ayuso saca adelante la ley de Telemadrid y fulmina a la dirección de la cadena

La propia presidenta ha asegurado en el Pleno de este jueves que Telemadrid es un “servicio público sin público” y que, por eso, “no es un servicio sino un negocio de cuatro”. El problema es que Ayuso ha mentido, porque la audiencia de la cadena no ha hecho más crecer en los últimos cuatro años.

Es más, ese administrador no tendrá límite de mando, lo que permite al PP controlar Telemadrid incluso si sale de Sol. Un nuevo Gobierno tendría que seguir haciendo malabarismos para tejer la mayoría de dos tercios que dé la llave de la televisión pública a otro director mientras el administrador del PP continuaría al frente.

No obstante, Ayuso parece hacer oídos sordos a los índices de la cadena y ha asegurado que su “misión” como gestora es “garantizar el futuro, la audiencia y la calidad de Onda Madrid y de Telemadrid”. “Por eso, reformamos una ley en el Legislativo”, ha zanjado la presidenta.

La presidenta ha cargado contra la dirección de la cadena —señalada también por su jefe de gabinete, el periodista Miguel Ángel Rodríguez— que encabeza José Pablo López: “Estoy obligada a asegurar su viabilidad y me ocupo de cumplir, entre otras cosas, el Contrato-Programa cuando la dirección de la propia cadena ni siquiera lo ha elaborado en el plazo establecido”.

La ley nace con la sombra de un recurso de inconstitucionalidad

Tanto Más Madrid como PSOE estudian presentar un recurso de inconstitucionalidad con el argumento de que no se puede expulsar de la dirección de la cadena a José Pablo López, a quien aún le quedan dos años para cumplir el mandato de seis, porque no se puede aplicar la ley con efectos retroactivos. No obstante, Más Madrid ha pedido que sea el Gobierno central el que represente el recurso ante el Tribunal Constitucional porque cree, según explica a este diario el diputado Hugo Martínez, que sería lo que pararía la ley.

La diputada del PSOE Isabel Aymerich ha dicho que la “celeridad” del PP responde a “la nueva configuración de la Cámara” para ejercer “un mayor control” sobre la cadena, pero que “intentan camuflar con una mayor autonomía... Es un ‘quítate tú para ponerme yo’”, ha remarcado.

Más dura, la portavoz de Unidas Podemos, Vanesa Lillo, ha acusado a la presidenta de tener la intención de que la cadena “vuelva a ser la Telemadrid oscura de (Esperanza) Aguirre, cuando llamaban al presidente a decir que manipularan las informaciones”.