El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid se abstendrá este jueves en la votación a la Ley de Igualdad de Vox, que propone la derogación de las Leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid, por lo que no saldrá adelante.

“No podemos votar a favor de una iniciativa que creemos que tiene muchas deficiencias técnicas y que, además, creemos que no es la herramienta para poder modificar determinadas leyes. Lo que tenemos que hacer es trabajar con seriedad y rigor y desde luego no vamos a hacerle el juego a la izquierda dándole nuestro voto, que lo que pretende es adueñarse de banderas que no le pertenecen”, ha avanzado el portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, en declaraciones remitidas a los medios.

“Abrir un diálogo”

Para el portavoz ‘popular’ lo que tienen que hacer es “trabajar con convicción, serenidad y rigor”. Lo que han hecho desde el grupo parlamentario es “abrir un diálogo” con Vox para “reformar aquellos aspectos puntuales de estas leyes que son mejorables”. “En ningún caso vamos a votar a favor de su derogación”, ha lanzado.

Fuentes de Vox ya trasladaron que recibieron una propuesta de modificación de las Leyes LGTBI por parte de la Comunidad con la que no están de acuerdo.

No obstante, pese a que la Ley de Igualdad de Vox estuvo en negociaciones paralelas a la de los Presupuestos regionales para 2022, el partido liderado por Rocío Monasterio en Madrid ha asegurado que las cuentas autonómicas no corren peligro aunque los ‘populares’ no voten a favor de su normativa, porque al acuerdo de Presupuestos ya llegaron y ahora no lo van a “deshacer”. Lo que quieren los de Vox es que el PP quede retratado en su posicionamiento con estas leyes.