Ayuso: "Incendios, pandemia, helada histórica, inundaciones y crisis económica; todo eso me lo he echado a las espaldas"

Anadolu Agency via Anadolu Agency via Getty Images Isabel Díaz Ayuso, con una camiseta con su nombre y el número 1.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a las elecciones del próximo 4 de mayo, ha concedido una entrevista al diario La Razón en la que saca pecho de su gestión y la contrapone con las campañas del resto de partidos, especialmente de PSOE y Podemos.

Frente al lema de “gobernar en serio” de Ángel Gabilondo, Ayuso afirma que “los madrileños consideran que me lo he tomado yo bastante más en serio que el PSOE, en lo sanitario y en lo económico”.

“Creo que más serio que mi trabajo durante estos dos últimos años, que no he hecho otra cosa que enfrentarme a todos los desafíos que ha tenido al Comunidad de Madrid, no ha habido otra persona: a incendios, a la pandemia, a la helada histórica, a inundaciones también históricas y a una crisis económica como no habíamos visto antes. Y todo eso me lo he echado yo a las espaldas”, afirma.

Frente a Pablo Iglesias y Podemos, Ayuso asegura que el líder de la formación morada quiere meterla “en la cárcel” y “cerrar el [hospital] Zendal”. “Y va provocando siempre tensión”, afirma la creadora del lema “comunismo o libertad”.

Además, dice que “en los barrios más humildes no le quieren ni ver”, en referencia a Iglesias “porque son ciudadanos conscientes de que con ellos perderían lo que con su esfuerzo diario consiguen poco a poco”.

A quien ella sí quiere ver es a los votantes de la ultraderecha, consciente como es de que su mensaje les atrae: “Lo noto entre los votantes que siempre habían apoyado al Partido Popular, desde luego, y entre los jóvenes y los primeros votantes. También en muchísima gente que ha votado a Vox y me dice que me va a votar ahora a mí. La verdad es que eso me lo encuentro todos los días”.

Viendo las encuestas, Ayuso se muestra confiada en su victoria porque, además, “las primaveras nos suelen ir bien al PP”.

Durante la entrevista lanza mensajes electorales: “Me gustaría ser la que representa a los que me representan. Y son todos aquellos ciudadanos que viven en Madrid a la madrileña”.

Y define así lo que significa eso de “a la madrileña”: “Es una forma de vivir muy concreta la que nos hemos dado en Madrid, madrugando mucho, trabajando mucho, con muchísima presión, pero, a la vez, con muchas oportunidades y libertad. Quiero que todo el que pasa el día entero aquí trabajando y sudando la camiseta se sienta orgulloso y representado”.