El "consejo" de Ayuso a Moreno Bonilla: que "vuele libre" y convoque elecciones cuando quiera

“Vuela libre y toma tus propias decisiones”. Este es el ‘consejo’ que Isabel Díaz Ayuso tenía preparado para su compañero y presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el 16 Congreso del PP andaluz.

La cita popular llega en plena polémica por las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo, la pugna de Ayuso por dirigir el PP madrileño... y la sombra de elecciones anticipadas en Andalucía, con Moreno como principal candidato.

Solo en esto último se ha centrado Ayuso en su intervención, al lado del presidente regional. Las referencias a Cayetana han ido cayendo por parte de otros miembros de filas, a modo de respuesta tras sus críticas a Pablo Casado y el aparato de Génova.

Centrada en el ‘aquí y ahora’ que le situaba en Granada, Ayuso ha recordado a Juanma Moreno que son ellos, los líderes, “los únicos” competentes para adelantar comicios y que sabe que “en el momento en el que tú convoques todos los andaluces sabrán que lo has hecho por el bien de todos”.

“Siempre has antepuesto el interés de Andalucía al tuyo propio. Sé que lo volverás a hacer ahora”, ha añadido, antes de ironizar sobre el supuesto desgaste que puede sufrir el líder andaluz: ”“Estos días he leído que, claro, que a ver si te vas a desgastar... Aquí solo se desgasta quien se comporta como una marioneta, quien no es valiente y quien no tiene las ideas claras y un rumbo fijo”.

Hacia un adelanto de varios meses

Las cuentas en Andalucía marcan una nueva cita con las urnas para el 27 de noviembre, a las puertas de cumplirse cuatro años de la cita que aupó a la dupla Moreno-Marín gracias al apoyo de Vox.

Sin embargo, los cálculos electorales y la falta de unos presupuestos actualizados abren la puerta a toda la rumorología y las estrategias ante una cita que podría plantearse varios meses antes.