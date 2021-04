Ayuso: "¿No represento yo mejor a las mujeres que las que llegan a puestos de responsabilidad por ser las parejas de?"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña y candidata del PP a las elecciones del 4 de mayo en Madrid, ha cargado duramente contra la izquierda y lo ha hecho en un tono severo.

En un acto en Collado Villalba, Ayuso ha acusado al Gobierno de provocar la convocatoria de elecciones, potestad que sólo le compete a ella, por sus “injerencias constantes” en la política madrileña.

“El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido en todo momento un proyecto muy incómodo para Pedro Sánchez”, ha dicho Ayuso, quien ha asegurado que Madrid es el “muro” para quienes quieren “ir desmembrando España”.

“Porque todos los ciudadanos que viven aquí venimos a pelear, a trabajar, a luchar y a estar unidos, no a buscar subvenciones que nos arreglen la vida o que nos cierren por decreto nuestros negocios, los comercios, las tiendas, los bares y que te digan, ya te daré una ayuda y ya me darás las gracias, ya dependerás de mí”, ha afirmado.

Ayuso ha acusado al Gobierno de crear “mantenidos y subvencionados como las colas del hambre para que la gente dependa de ellos”. “Siempre que gobiernan es lo mismo, siempre: igualar. La igualdad a la baja, para que todo el mundo sea igual de pobre”, ha dicho.

“No se trata de que haya ciudadanos que hayan triunfado después de toda una vida trabajando, el problema es que haya pobres. El problema no es la desigualdad, es que haya pobreza y que sea sistémica”, ha agregado.

Ayuso acusa a la izquierda de poner la lupa en las subvenciones: “Pobrecillo, ¿eh? Soy socialista, yo me voy a encargar de ti. Mentira. ¿De qué os estáis encargando?”.

“Y además, nos dividen entre hombres y mujeres, entre más ecologistas, menos ecologistas, entre la gente que vive en el campo y la gente que vive en la ciudad, entre los barrios ricos y los barrios pobres, ¿pero qué se creen que es esto? Que Madrid es libertad”, ha proseguido.

Entonces ha lanzado estas preguntas: ”¿Me voy a llevar mal con mi compañero por ser hombre? ¿No represento yo mejor a las mujeres que aquellas que llegan a los puestos de responsabilidad por ser las parejas de?”.

Viniéndose arriba, Ayuso ha acusado al Gobierno de darle “prisiones al País Vasco para que los presos etarras sean recompensados por la gran labor que han realizado matando a gente en España”.

También ha acusado a las comunidades gobernadas por el PSOE de pagar “con dinero público el odio y la división”. “No permitimos que los ciudadanos puedan acceder a los servicios públicos por lo que sienten, por cómo se sienten ser o el idioma que hablan”.

En su discurso, Ayuso ha asegurado que “vivir a la madrileña” es que “en el mismo momento en el que has madrugado, has pagado tus impuestos y has peleado como un campeón, por las tardes te vas a tomar una cerveza a un bar si te apetece” y que “la gente mayor se reúna con sus amigos en torno a un café si les apetece”.