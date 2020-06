Ayuso: "No voy a convocar elecciones, me compete a mí y no lo haré"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este lunes que no se plantea convocar elecciones: “Me compete a mí, y no lo haré”, ha recalcado.

“Las cifras de fallecidos en las residencias a Madrid no son superiores a las de otras CCAA en porcentaje, hay que saber contextualizarlo”, ha rematado.

“Si todos hubiéramos reaccionado en febrero en España no hubiéramos tenido estas cifras”, ha vaticinado Ayuso, al tiempo que se ha preguntando donde se encontraba el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, “que dijo que se iba a ocupar de las residencias y no lo hizo”.

Ayuso ha expuesto que la polémica con los protocolos enviados en los que se aludía a criterios de atención, forman parte de un plan de “politización” y ha dicho que nunca se ordenó al personal sanitario cómo debían actuar.

Asimismo, ha recordado que como no hubo “explicaciones transparentes para que Madrid no pasara de fase, sino que fue una decisión arbitraria” acudió a los tribunales, porque haber tenido otros 15 días más a Madrid en la fase 0 “es lo que ha causado un perjuicio económico”.

“Prudencia y ‘madrileñofobia’”

En esta línea, ha afeado a Sánchez que llevan 14 semanas consecutivas pidiendo un plan en relación al aeropuerto de Barajas para que los turistas lleguen en total libertad pero con seguridad, algo que están viendo “como confrontación y una guerra sin serlo”:

Ahora, la presidenta autonómica ha señalado que quieren ser “prudentes” ya que la economía “ha empezado a andar” porque “Madrid lejos de ser una región que en porcentaje puede contaminar mucho, como han intentado vender con esa estrategia de madrileñofobia, lo que puede ser es fuerte contagiada”. “Lejos de ser un foco para contagiar es un foco para ser contagiado por nuestra densidad de población”, ha lamentado.

La presidenta regional, además, ha negado que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tenga sentimientos nacionalistas, cuando es “el freno al propio nacionalismo”. ”Él me trasladó que no mucho menos tenía esa intención, pero en campaña siempre las declaraciones se sacan de contexto y se exageran. A mí siempre me ha demostrado el presidente gallego amor por Madrid y respeto”, ha aseverado.

Así, Ayuso ha indicado que quien viene de lejos a la Comunidad desde el primer día es “madrileño”, por eso no le gustaría que se crearan tensiones entre comunidades autónomas fabricadas por cuestiones políticas. “Sería nefasto, las cuestiones identitarias no pueden llevar a dividirnos”, ha lanzado.