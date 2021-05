Ayuso admite que pagó de más en la factura del piso de Sarasola: "Soy una pringada"

En el debate electoral del 4M en Telemadrid hubo una pulla entre el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y la popular, Isabel Díaz Ayuso, que sobresalió entre el resto. Después de echarle en cara a Iglesias la clásica crítica del chalet de Galapagar, él le respondió que “mi casa me la pago yo y no me pone un piso de lujo [Kike] Sarasola”, en alusión a la polémica de la estancia de Ayuso durante la pandemia en uno de los apartamentos de la firma del empresario.

La ahora presidenta en funciones de Madrid aseguró que enseñaría las facturas que prueban que ella también. Y, al parecer, eso se verá en el próximo inicio de temporada del programa ‘Salvados’, del que Gonzo ha adelantado parte en ‘El Intermedio’ y en ‘Al Rojo Vivo’. Y al parecer sí pagó, pero dejó una buena propina.