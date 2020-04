Ayuso, gestión y látigo de Moncloa desde el apartahotel

“All I ever wanted, all I ever needed, is here in my arms, words are very unnecessary, they can only do harm…”. Suena Depeche Mode, a todo trapo, es verano. Una joven llamada Isabel Natividad baila, sale con sus amigos. Siempre con un toque rebelde. Le obsesiona la portada de ese disco, Violator. Esa rosa creada por Anton Corbijn… y se la tatúa en el antebrazo.

Esa rosa que se sigue viendo en el hoy antebrazo de la presidenta de Madrid. Ahora todo el mundo la conoce por su nombre y apellidos: Isabel Díaz Ayuso. La mujer que lleva las riendas de la Comunidad desde el pasado verano y que dirige la Administración de la región más afectada por el coronavirus. Y que además se ha convertido en la voz más crítica contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Hace apenas un año muy pocos se sabían su nombre y casi nadie esperaba que acabara siendo la moradora del despacho principal de la Puerta del Sol. ¿De dónde salía? ¿Por qué era la candidata? A los periodistas que cubren habitualmente Partido Popular les venía una imagen, que a la mayoría de la sociedad le pasó desapercibida. En el hall de la sede del PP un caluroso 20 de junio de 2018: Pablo Casado presentaba sus avales en carpetas azules junto a un grupo de jóvenes compañeros para enfrentarse a las primarias frente a Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal.