"¿Le avergüenza?": La incómoda pregunta de un periodista italiano a Ayuso

Ayuso rechaza las acusaciones de “haber cerrado barrios pobres aumentando la desigualdad”, afirmando que es “falso” porque han confinado también áreas de renta per cápita “altísima” y bajo un “método científico, no improvisado”.

“En lugar de esto, ¿qué ha hecho el Gobierno central? Ha cerrado el perímetro externo. Quizá de esa manera haya defendido al resto de España pero ha permitido la movilidad entre zonas más infectadas y aquellas que estaban sanas, un desastre”, ha lamentado la presidenta regional.

La presidenta autonómica no está segura de que cuando el 26 de octubre termine el estado de alarma pueda volver a su sistema porque el Gobierno central “está estudiando cierres automáticos cada vez que salga un determinado indicador”.

“Sin embargo, nosotros no nos paramos. La segunda oleada está empezando a declinar y ya nos preparamos para la tercera y la cuarta, que cada vez serán más pequeñas pero que llegarán. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de viajar? No. Tenemos 5 millones de test rápidos y un nuevo hospital junto al aeropuerto. Se lo he dicho, queremos trabajar y vivir, no solo sobrevivir”, ha concluido.