Ayuso publica este tuit tras ser aplaudida por la izquierda... y la cosa no acaba bien

Isabel Díaz Ayuso sorprendió este jueves en la Asamblea con un duro discurso como respuesta a Rocío Monasterio, de Vox, que provocó algo insólito: que le aplaudiesen los diputados de los partidos de izquierdas.

Ahora, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha matizado lo que dijo y ha acabado provocando las críticas de todos.

Todo ello después de una intervención en la que Monasterio vinculó a “la inmigración ilegal” como la causante del “terror en los barrios” de Madrid por las bandas juveniles.

“Los padres estamos muy preocupados en Madrid porque cuando salen nuestros hijos estamos sin dormir porque no sabemos si se van a cruzar con estos que van a machetazos en las calles, en todos los barrios de Madrid”, dijo.

Ayuso fue sorprendentemente clara en su réplica: “Volvemos otra vez al mismo sitio, no pierde oportunidad. La delincuencia no está relacionada con el origen de las personas. No vuelvan a mezclarlo”.