Ayuso reacciona a la comentada (y muy interpretada) frase de Casado

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado en La hora de la 1 a la comentada frase que el líder del PP, Pablo Casado, pronunció este fin de semana y que muchos vieron a Ayuso como su destinataria.

“Aquí no caben los solistas, somos una orquesta afinada, armónica, en la que lo que prima es una partitura fuerte y unida, sincronizada, no la suma de planes individualistas. El personalismo no cabe en el PP. Eso es lo que hemos visto en el PSOE y así están. Esto no es un talent show de megalomanías, es un instrumento para mejorar la vida de la gente y requiere de humildad, de unidad, de tener las cosas claras y de dedicarnos a lo nuestro”, afirmó Casado.

Ayuso ha reconocido no sentirse aludida por ese mensaje y ha explicado que están en un bucle en el que “cada vez se interpreta todo peor”. Ha comentado que lo que pasa en muchas ocasiones es que se cogen solamente titulares, se dice a quién van dirigidos provocando un mayor conflicto “cuando en realidad las cosas son mucho más sencillas”.

“Esto me pasó el propio viernes, cuando estaba hablando con el presidente de Andalucía, después de tantas semanas de que le dijeran lo que tiene que hacer con el calendario electoral el resto de los partidos, que es algo que yo he vivido. Lo que le dije fue lo hiciera cuando él considerara porque es una decisión que le compete a él. Lo importante es que, cuando lo haga, los andaluces sabrán que es por su bien y no por el de los partidos”, ha continuado.

La presidenta madrileña ha señalado que estas palabras suyas se interpretaron como que le estaba echando un pulso al PP: “Casado ahí tiene toda la razón, tenemos que ser el mismo equipo. Entiendo que cada uno tiene su personalidad, pero si cada uno va por libre no hay una orquesta, que es la que tiene que gobernar”.

Ayuso, entonces, ha comentado que las palabras del líder del PP van dirigidos “a todos prácticamente porque durante el fin de semana ya se malinterpretó lo de libertad”.

“Libertad es una cuestión distinta a ser desleal. Tener criterio propio no es ser desleal, pero como está todo enmarañado lo que parece que queremos decir es que cada uno vaya por libre. El líder del PP tiene que pedir coherencia y unidad. En realidad, nadie va contra nadie pero todo se malinterpreta”, ha sentenciado.