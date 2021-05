Ayuso reacciona al verse en 'La Tuerka' y explica el motivo por el que fue

Ayuso contestó que ella ha ido siempre a debates y tertulias porque le parecen “muy divertidos”. En 2019, durante la campaña previa a las elecciones, pensó que lo mejor era que hubiera un debate como lo he hecho ahora.

En un momento dado, el periodista le preguntó por qué participó en La Tuerka : “Hay una cosa que me llama la atención de usted. Ahora es muy reticente a participar en debates, lo ha sido durante esta campaña, pero en el año 2015, cuando nadie quería defender al PP de la Gürtel y de la corrupción, usted iba a debatir a La Tuerka y ahí se enfrentaba a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero o Tania Sánchez. ¿Por qué lo hacía?”.

La presidenta ‘popular’ apuntó que durante esta última campaña ha tenido unas 60 entrevistas con medios de todos los colores y procedencias: “Lo que necesita el público de esos medios es ver mis propuestas y conocerme. Por eso he centrado el trabajo ante los periodistas. Me parece más difícil enfrentarme a un periodista informado que a estos políticos que los veo siempre en la Asamblea y sé lo que me van a decir”.

Entonces, ‘Gonzo’ insistió en conocer el motivo por el que sí que iba a los debates con Monedero, Iglesias o Sánchez. “Fui tres veces, creo recordar, a La Tuerka. Después Monedero tuvo un programa similar en Público y fue una vez o dos. Yo como diputada en esos momentos me vi en la obligación de ir a todas partes siempre que se pudiera”, respondió.

Ayuso detalló que se puede ser parlamentaria, llevar muchas legislaturas y que nadie conozca sus nombres o intentar defender siempre las ideas que se tienen.

Además, ‘Gonzo’ le puso un vídeo de una intervención de ella en el año 2003 en La Tuerka y provocó una espontánea reacción en Ayuso “Qué delgada estaba, qué gusto. Cuando me cuidaba y corría”, aseguró la política del PP.