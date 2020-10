El final de la escapada de Ayuso

Doce horas después al final ha ganado el pulso Illa: Ayuso ha reconocido que cumplirá la orden aunque ha anunciado que la llevará a los tribunales. El Gobierno central se impone. Algo que en cierta manera buscaba también Ayuso para hablar de imposiciones. Y ahora el PP empieza a desplegar sus argumentos para intentar tapar los giros desquiciantes de Sol durante estas horas: “La mala no es Ayuso, es Illa”, insisten fuentes de la dirección del PP.

“¿Cómo no lo iba a cumplir?”, se preguntan retóricamente fuentes del PP en Génova 13 sobre Isabel Díaz Ayuso. A la presidenta de la Comunidad de Madrid le ha durado su ataque rebelde 12 horas. Anoche los ciudadanos se acostaron en un mar de dudas después de que la Puerta del Sol dijera que la orden de Sanidad no era válida jurídicamente y se levantara contra La Moncloa.

Los populares argumentan ahora en privado que Ayuso “siempre ha dicho lo mismo”: no quieren dejar en evidencia ahora este cambio. “¿Cómo no va a cumplir las leyes? Otra cosa es que no estemos de acuerdo”, señalan desde el PP.

Las fuentes insisten en que la decisión del Gobierno “se basa en una mentira”. Y desde Sol se insiste en que nunca se llegó a firmar ningún papel en la reunión previa. Lo que sí es cierto es que ese preacuerdo fue filtrado desde el propio Ejecutivo regional. Pero los populares extienden: “El Gobierno ha mentido, tenía un texto que parece redactado de antemano y media España no está a favor”.