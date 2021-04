Ayuso reclama que la pandemia no sea un "arma arrojadiza" en la campaña del 4M

Ayuso también ha dicho que espera que el Gobierno cierre la Comunidad de Madrid de cara al próximo puente de mayo, festivo en toda España por el Día del Trabajo y en la región por la festividad autonómica del 2 de mayo. Y todo pese a que el jefe del Gobierno aseguró que el estado de alarma decaerá el próximo 9 de mayo.

“Sería sospechoso que el Gobierno no cierre Madrid en el puente de mayo”, ha dicho Ayuso.

La Consejería de Sanidad hizo “lo correcto”

Ayuso ha defendido que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid negociara la compra de la vacuna rusa Sputnik pese a no tener el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento. “Es que si el Gobierno no hace nada, no trae vacunas y no hace test, nos tendremos que adelantar. Por tanto, la Consejería de Sanidad hizo lo correcto”, ha zanjado la presidenta madrileña.