Ayuso dice que Casado coincide con ella en que en que buscan "ponerle una trampa" al rey con los indultos

“No he rectificado absolutamente en nada. He utilizado otras palabras porque desde luego la institución, tanto la monarquía como la figura del Rey, están muy por encima de la Comunidad y de la mía. Siempre haré todo lo que esté en mi mano para proteger su figura”, ha declarado Isabel Díaz Ayuso.

“Si firma, si no firma... haga lo que haga está en tela de juicio. Por eso dije que le quieren hacer cómplice, y por supuesto no es cómplice. He hablado con el presidente, opina lo mismo y no hay nada que rectificar”, ha zanjado Ayuso. La popular ha insistido en que le sigue pareciendo “el mismo sonrojo, bochorno y humillación que el Rey de España tenga que firmarlo”.

“Es una absoluta vergüenza que al Rey de todos los españoles, que es el enemigo a batir por los independentistas y por aquellos que quieren promover en España una ensoñada república tenga que firmar semejante documento”, ha declarado. Para Ayuso, el Rey es la persona que “simboliza la unidad de todos los españoles, la persona que lideró y arrojó luz y verdad el 3 de octubre”.

Según ha compartido, Casado piensa “lo mismo” que ella, que “es una humillación que el Gobierno de España y los independentistas, que han llevado a Cataluña a una situación de conflicto civil”, estén ahora mismo “riéndose de todos los españoles” y celebrando “haberle puesto al Rey de España una trampa”.