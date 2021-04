Ayuso recurre a su antigua palabra fetiche al verse arrinconada al comienzo del debate

Con un minuto de intervención, muchos de los participantes en el debate ya han dejado claras sus cartas e incluso sus ‘mantras’. Isabel Díaz Ayuso no ha sido menos y ha comenzado su interacción con sus rivales tirando de un clásico: Barajas.

Hace tiempo que el aeropuerto no ocupa el primer lugar entre sus palabras favoritas. Ahora son “comunismo” y “libertad”, pero durante meses, “Barajas” fue una de sus grandes armas contra el Gobierno central de Pedro Sánchez. Hoy la ha vuelto a usar bien pronto.

Nada más arrancar su intervención (pasada el minuto inicial), se ha visto arrinconada por los datos del coronavirus en la Comunidad de Madrid. Los datos sitúan a la región como la peor en fallecidos, casos confirmados, ocupación de uci por covid... Le ha tocado echar balones fuera:

“A lo mejor no se lo creen mis contrincantes, pero yo no traje el virus, no lo inventé yo. Empezó asolando China, pasó por Italia y entró por el aeropuerto internacional de Madrid-Barajas, sobre el que no ha habido ningún tipo de control. Durante la primera ola, en manos del Gobierno, el número de muertes, de contagios y el problema de las residencias y el bloqueo fue catastrófico, aunque fue de todos, porque las muertes son de todos y me importan lo mismo una persona de Galicia que una de Andalucía”.

Se esperaba la dupla Ayuso-Barajas: