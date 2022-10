Ayuso recurrirá el impuesto a grandes fortunas del Gobierno ante el Constitucional

Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images

Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images

Críticas al reparto de financiación

En este sentido, Ayuso ha realizado el anuncio justo después de criticar el reparto de financiación estatal, que asegura que prima a Cataluña por encima de a la Comunidad de Madrid. “A mi juicio, es denunciable y reprochable la actitud que se toma con la economía de Madrid, que no es de ricos, que no a todo el mundo en Madrid le va bien”, ha esgrimido, matizando que la región es “un lugar de oportunidades” y que con su “política fiscal”, los “vamos levantando”.

“Y además es increíble cómo el Gobierno es tan... suave, tan condescendiente con aquellas CCAA que, echadas al monte, sus gobernantes no cumplen con las leyes y que van pidiendo cada vez más autonomía”, ha criticado exponiendo que “nuestra comunidad, debe ser que como no damos golpes de Estado, pues no somos tan interesantes para este Gobierno”.