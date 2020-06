Ayuso, sobre las residencias de Madrid: "El relato es absurdo, por más bulos y por más vídeos"

“El relato se cae constantemente, por más bulos, por más videos... es algo increíble”. De esta forma se ha referido Isabel Díaz Ayuso , presidenta de la Comunidad de Madrid, a la polémica a raíz de un borrador de su gobierno que instaba a las residencias a no trasladar a los hospitales a los ancianos enfermos de coronavirus por motivos de edad.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha referido a este caso cargando contra la oposición. “Dejen de manipular a los ciudadanos, no les digan esas barbaridades. ¿Ustedes se piensan que si hay un sólo médico que ha podido salvarle la vida a otra persona se ha quedado de brazos cruzados por una orden política? Es que solamente por eso el relato se cae constantemente, por más bulos, por más videos... es algo increíble”.

Ayuso ha negado que los médicos se hayan “dejado llevar por sus estigmas”. “Ah, no, este viene de la privada, este viene de la pública, que se muera porque es anciano. ¿Pero no les da vergüenza un relato tan absurdo? Es que me parece que hay que tener un poco de dignidad y de vergüenza para hacer las cosas”, ha afirmado.

La presidenta madrileña ha criticado la “poca vergüenza” de la oposición de llevar a la Asamblea de Madrid este asunto, al que se ha referido como “lo de los cadáveres y todo lo que dicen de las residencias”.

“No tienen ni idea de lo que ha pasado en las residencias, lo que han vivido los bomberos, los servicios de emergencias y de cómo se comporta el Covid con los ancianos. Ha ocurrido en Madrid, en las comunidades donde ustedes gobiernan y ha ocurrido en todo el mundo el tema de las residencias. Son insensatos e insensibles y tienen muy poca altura política haciendo esto constantemente en esta Cámara, sinceramente”, ha afirmado.