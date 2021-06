Bertín Osborne no puede callarse ante la respuesta que le da Ayuso a si Vox es ultraderecha

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que ella no considera que Vox sea extrema derecha. Sin embargo, ha matizado que “en algunas cuestiones lo llevan todo a un extremo” y que algunas personas “también lo son”, pero ha subrayado que “no se puede generalizar”.

La dirigente del PP ha hablado así durante una entrevista con Bertín Osborne en Mi casa es la tuya, donde el presentador parecía sorprendido por la respuesta y ha repreguntado: “Demos por hecho que Vox es ultraderecha, ¿Podemos qué es?”

Ayuso ha respondido claramente que Podemos sí es extrema izquierda, pero ha repetido que, en su opinión, Vox no es ultraderecha. Además, ha insistido en que hay muchas cuestiones que diferencian al PP y al partido de Abascal.

“Vox dice que hay que acabar con el estado de las autonomías y si no hubiese sido por la Comunidad de Madrid se hubiese gestionado por la Moncloa; creo en el proyecto europeo, no creo en el debate de las armas, no puedes maltratar a un menor, a una mujer, tiene que haber justicia en todas partes”, ha razonado la presidenta.

Con todo, ha llamado a buscar los puntos de común entre ambos partidos: “No creo que este espectro ideológico tenga que estar enfrentado por sistema, he buscado muchas veces el entendimiento con gente que busca respeto, libertad... si me hubiese puesto purista no hubiésemos conseguido este resultado”.

Por lo demás, Ayuso ha atacado con fuerza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el que ha dicho que no se entiende. Y ha lamentado que intentó verse con el durante un año y él no quiso.

“No ha habido mas que obsesión constante de arremeter contra la Comunidad de Madrid, nos han tratado como apestados. Ha sido una relación imposible, es el peor presidente en el peor momento. No tiene un plan para España”, ha criticado.