Ayuso saca pecho de ayudas en el abono de transporte, pero hace menos de un mes dijo ESTO

Horacio Villalobos via Corbis via Getty Images

“Las tarifas del agua en la Comunidad de Madrid, así como las del transporte llevan congeladas una década y el transporte público está fuertemente subvencionado pues el 70% corre a cargo la administración autonómica y no de los viajeros, pero queremos seguir ahondando en estos refuerzos”, ha firmado la presidenta.

No obstante, estas declaraciones contrastan con las que formuló Ayuso el pasado 18 de julio, hace menos de un mes. En aquel momento, la dirigente madrileña aseguró que “también rechazamos los chequevotos en materia de transporte”.

Fue entonces cuando Ayuso señaló que “lo que pasa es que el chequevoto no funciona en la Comunidad de Madrid” y que “parece que el PSOE como habla a los ciudadanos como a niños, no, no quiere entender”.