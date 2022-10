Ayuso se encara con representantes del taxi durante una pregunta en la Asamblea

Ayuso ha comenzado respondiendo a Alejandra Jacinto , portavoz de Unidas Podemos, asegurando que ella no iba a aceptar lecciones “de un partido que anima a que los niños tengan relaciones sexuales con quien quieran pero que no pueden adoptar periquitos”.

“A mí, desde luego, no me van a amedrentar porque me vengan con pancartas ni con protestas falsas, porque yo estoy a favor del taxi de Madrid y lo he estado siempre. Pero no representan a todo el mundo. Yo estoy por el empleo y por la libertad, y el tiempo me va a dar la razón”, ha concluido dirigiéndose a los representantes del sector, que negaban con las manos.