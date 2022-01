Ayuso se moja y habla así de rotunda sobre la sonada declaración de Aznar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido preguntada este lunes en Espejo Público por las palabras que pronuncio el expresidente del Gobierno José María Aznar este sábado.

En un acto en Valladolid, el exidirigente ‘popular’ dejó una declaración que ha ocupado multitud de titulares: “Oigo decir que hay que ganar para que llegue no sé quién a La Moncloa, para que llegue no sé quién al palacio de no sé cuantos, a la casa de no sé qué o al convento de no sé qué. Oiga, la pregunta es, ¿y para hacer qué se gana, ¿para hacer qué? Se gana para construir”.

“A nosotros, permitidme que lo diga así, no nos han hecho, ni concebido, ni ideado, ni nos han parido para hacer pequeñas cosas, sino para crear, fundar, hacer, construir y para ganar. Sobre todo cuando tenemos que ganar al servicio de los demás”, afirmó.

Estas palabras las entendieron muchos como un recado al actual líder del PP, Pablo Casado, y como un elogio a la dirigente de la Comunidad de Madrid.

Ayuso, en Antena 3, ha tratado de quitar importancia al asunto y ha comentado que ella no está detrás de todo lo que ocurre en política en España. “Todo no va conmigo”, ha dicho.

“El expresidente Aznar no es un forero, es un político que ha sido presidente de este país y que ha unido al centro derecha en las mayores mayorías absolutas que ha tenido nunca con más de 11 millones de votantes. Es un referente para el PP y para el centro derecha en general”, ha asegurado.

Ha apuntado que Aznar cuando hace alguna intervención “siempre sienta cátedra porque es un hombre reflexivo y doctrinal”. “Si alguien quiere un discurso de palabras vacías que no le llamen, pero él cuando va nos sienta a pensar”, ha añadido.

Ayuso ha vaticinado que si ese discurso lo hubiera hecho en Madrid probablemente habría preguntado qué pretendemos hacer al ganar: “Habla de esta manera y lo ha hecho siempre, no creo que sea una cuestión de recaditos. Si quiere decir algo a las claras lo dice”.

Griso ha insistido en que “dice entre líneas que usted si tiene un proyecto y un modelo que es ganador porque además ahora vemos que la campaña de Mañueco es muy Ayusista”.

“Si lo hubiera dicho por mí me habría mencionado, él lo que ha dicho es sentar esa cátedra para que elevemos la vista y sepamos lo que queremos hacer”, ha sentenciado.