Ayuso se pronuncia sobre la frase que más se ha repetido desde el pasado jueves

Ayuso ha defendido que su sitio es Madrid, que tiene “un compromiso con los madrileños” que le han votado hace unos meses. “Madrileños de izquierda y derecha, muchos que votaban por primera vez, muchos que no habían votado nunca al PP y que me dieron su confianza”, ha proseguido.

Ha señalado la presidenta de la región que no puede “abandonar ese compromiso” con toda la confianza que ha recibido de los madrileños: “No hay ni ha habido una guerra Ayuso-Casado porque yo nunca he pretendido sustituirle. Yo nunca he tenido ni quiero estar en su lugar porque mi sitio es Madrid y lo he dicho siempre”.