Ayuso se viene muy arriba y 'rebautiza' con un nuevo apodo a Yolanda Díaz

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sorprendido este jueves en la Asamblea al ‘rebautizar’ a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, como “Míster Falconeti 2”.

En una respuesta a Podemos, Ayuso ha asegurado: “Por primera vez ya estoy viendo a los de Más Madrid defiendo al papa y a ustedes el empleo y la economía. Otra que acaba con la rebequilla en misa, es increíble”.

“Y, por cierto, de Yolanda Díaz no me hable de ecologismo y su jefa en esto, que es Míster Falconeti 2, que usa el Falcon para todo, incluso para moverse por el territorio nacional”, ha asegurado.

Por lo demás, Ayuso ha intentado explicarse tras la polémica por su entrevista en El Programa de Ana Rosa, donde aseguró que hay 150.000 viviendas vacías porque “a los ciudadanos no se les da confianza”.

“Entonces, yo tengo una vivienda vacía y no se me ocurre ponerla en alquiler, porque cuando no me la okupan, tengo un moroso que no me paga y nadie me ayuda y cuando no me destrozan la casa”, afirmó.

Tras las críticas, Ayuso ha argumentado que ella vive de alquiler desde hace muchos años en Madrid.

“Me hace gracia que vengan a darme lecciones de inquilinos. Yo llevo viviendo como inquilina casi 20 años. ¿De qué me habla? Si sé mejor que nadie cómo se vive en esta comunidad autónoma”, ha dicho.