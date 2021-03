Ayuso, sobre quedarse en la oposición: "Tendré que ver la circunstancia"

NurPhoto via Getty Images

Isabel Díaz Ayuso no tiene claro quedarse en la oposición en caso de que no logre los apoyos necesarios para gobernar el próximo 4 de mayo. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha indicado que si no consigue revalidar el cargo tendrá que ver ahí “la circunstancia”, tendrá que ver “por cuánto” y tendrá que ver “cómo son las cosas”.

En una entrevista en Antena 3, la jefa del Gobierno madrileño y candidata del PP ha sostenido que si las cosas le van mal en los comicios asumirá “todo lo que haga falta” y que se echará a las espaldas “cualquier situación que venga a posteriori”. De momento, el candidato del PSOE en las elecciones, Ángel Gabilondo, ya ha señalado que prefiere mirar a Cs y a Más Madrid para formar una alternativa a Ayuso.

Ayuso ha defendido que ella no ha venido a “ostentar el poder por el poder sino a hacer las cosas bien”. “No miro por mí. Me da absolutamente igual”, ha declarado.

Ayuso: “Amo vivir a la madrileña”

La popular ha justificado su falta de apego al cargo con que durante la pandemia ya puso su cargo a disposición de los demás. Y se ha vanagloriado de sus ‘logros’, como cuando el 9 de marzo decidió cerrar los colegios “y por fin España despertó”, cuando decidió en agosto de 2020 cómo tenían que volver los niños a clase con seguridad o cuando apostó por no cerrar la hostelería ni los comercios.