Ayuso sorprende al hablar así de un ministro: "Me parece muy agradable, es estupendo de trato"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estuvo este jueves en El Cascabel de 13 TV y confesó con qué ministros (o exministros) tiene mejor trato y con cuáles no.

Ayuso destacó al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas: “Me parece muy agradable, es estupendo de trato”. También destacó al exministro de Cultura y Deportes, José Manuel Uribes.

José Manuel Albares, el ministro de Asuntos Exteriores, también es otro con los que Ayuso mantiene una relación cordial. “Tienen un buen trato y es eficaz por lo que le he visto en algunas cuestiones, como cuando hemos defendido la declaración de Madrid como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO”.

En el lado contrario ha situado a la exministra de Asuntos Exteriores, Margarita Robles: “Me ha decepcionando por cómo habló y utilizó el asunto de las residencias, me ha mostrado que, aunque el trato en persona es bueno y agradable, es distinta”.

También puso en ese mismo cesto al exministro de Sanidad, Salvador Illa: “Siempre lo digo un poco de broma pero es verdad, al principio de la pandemia intenté entenderme más con algunos sectores del Gobierno pero era imposible, casi perdí el tiempo. Con Illa fue imposible, ni una mala palabra ni una buena acción”.

Finalmente, Ayuso habló del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Siempre ha sido correcto y amable. Pero es verdad que después he tenido un par de reuniones con él y he visto que las cosas han sido distintas a lo que habíamos hablado o no ha hecho mucho caso de lo que le he pedido, pero de trato amable”.