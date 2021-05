El prestigioso 'The Times' define a Ayuso con estas tres palabras y ella responde así

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images Isabel Díaz Ayuso mirando para arriba.

El prestigioso periódico británico The Times ha entrevistado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la ha definido de una manera muy concreta tras su arrolladora victoria en las elecciones del pasado 4 de mayo en Madrid.

“Isabel Díaz Ayuso, la Dama de Hierro de Madrid”, define The Times a la dirigente regional, de quien dice “pone su mirada en el presidente Pedro Sánchez”.

En dicha entrevista, realizada por el periodista Isambard Wilkinson, Ayuso contesta a qué le parece que la comparen con la Dama de Hierro, quien fuera primera ministra británica, Margaret Thatcher.

Ayuso no duda: “Me halaga. Defendió lo que creía hasta el final. Adoro la gente que no se deja llevar por la corrección política. Y esto no es populismo, es ser valiente y tener corazón”.

Según la presidenta madrileña, Thatcher “se enfrentó a situaciones difíciles y también vino de una clase y entró en otra donde no siempre se admite a la gente”.

“Estas historias de superación de desafíos me representan”, añade Ayuso, que en un momento de la entrevista afirma que se inspira “en el liberalismo español”. “Se remonta a la generosidad y el esplendor de Don Quijote”.