La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, han vivido un momento de lo más incómodo este martes, cuando visitaban la modernización de los hospitales universitarios públicos de La Paz y 12 de Octubre.

A la puerta de uno de los centros, y mientras las cámaras de TVE grababan, dos mujeres se han colocado delante de ellos y han relatado indignadas su experiencia en estos meses de pandemia.

″¡No hay derecho! ¡No hay derecho! Tengo cáncer y estoy desatendida. Y he tenido Covid, 15 días en mi casa para que me llamara el médico. ¡Para que me llamara! 15 días desatendida. Y mi marido en el 12 de octubre con neumonía”, se ha lamentado una de ellas mientras los dirigentes políticos aguantaban el chaparrón en silencio.

“Y mi madre con 92 años solita la tengo. ¡Eso es lo que hay! ¡Eso es lo que hay!”, ha añadido la otra, a su lado.