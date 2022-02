Ayuso vuelve a la carga: el portavoz del Gobierno madrileño pide adelantar el congreso del PP

Marta Fernández Jara/Europa Press via Getty Images

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha avisado este lunes que son las siglas y la papeleta del partido las que ganan las elecciones, aunque esa lista esté encabezada por Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo o Alfonso Fernández Mañueco. Además, ha pedido dejar de hablar de “cuestiones internas de los partidos que no interesan a nadie”, en alusión a la crisis por el control del PP de Madrid.

En una entrevista en Antena 3, García Egea ha criticado que cuando se pierde o no se gana con “suficiente intensidad”, no sea “culpa del candidato sino de Pablo Casado”, pero cuando “se gana con intensidad, como es el caso de Galicia o Madrid” en ese caso el líder del PP no tenga “nada que ver”. A su entender, las críticas deben ser “coherentes” y hay que acabar con este “juego de palabras”.

“Yo le digo a todos nuestros adversarios, que están deseando arrastrarnos a un sitio y a otro, que el PP es el que gana, que Pablo Casado es el que gana, que la papeleta es la del PP, la encabece Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo o Alfonso Fernández Mañueco”, ha manifestado, para añadir que el PP está “recuperando posiciones y va de victoria en victoria”.

Ésta ha sido su respuesta al ser preguntado expresamente por la lectura en algunos medios acerca de que Ayuso sale reforzada tras el resultado del PP en Castilla y León porque se ha demostrado que su victoria en Madrid fue más personal que del partido.