Ayuso ya planea un gobierno "algo más pequeño" y asegura que empezará por bajar los impuestos

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, formará un gobierno “algo más pequeño” que el que tenía de gestores con “principios políticos” e impulsará como primeras medidas las bajadas de impuestos y las ayudas a las personas “que se han quedado descolgadas” con la crisis.

En una entrevista en ‘esRadio’, tras proclamarse clara vencedora de las elecciones autonómicas, Ayuso ha incidido en que ha conocido a gente en Ciudadanos “que ha merecido mucho la pena” y ha asegurado que si en Vox los encuentra, contará con ellos en su ejecutivo si quieren.

Posteriormente, en otra entrevista en ‘Espejo Público’, Ayuso se ha reafirmado en estas declaraciones señalando que el número de consejerías serán diez, pero también se ha mostrado abierta a recuperar a consejeros que no fueron en las listas populares, como Marta Rivera de la Cruz. “No voy a descartarles por no ser del PP”, ha indicado. Con todo, ha dicho que de momento no quiere desvelar nombres de su futuro equipo.

“Ahora lo que merece Madrid son dos años de recuperación y para eso no solo hay gente buena en el PP, aunque si es cierto que nuestra cantera es la que ha tenido más experiencia porque llevamos muchos años aquí al frente”, ha apostillado en ‘esRadio’.

Precisamente, sobre su hipotético futuro como presidenta del PP de Madrid, Ayuso ha indicado en ‘Espejo Público’ que todavía “no se ha abierto ese debate”, pero sí que le gustaría ser el trampolín de Casado a la Moncloa. Ha preferido mostrarse “cauta” y esperar a comprobar si en las elecciones del 4M no se habrá recogido mucho “voto prestado”.