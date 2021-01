Ayuso denuncia la politización del Zendal y a continuación lanza esta crítica al Gobierno desde allí

Isabel Díaz Ayuso ha realizado este lunes una comparecencia sin preguntas desde el Hospital Isabel Zendal, sobre el que ha asegurado que hay una campaña “deleznable” que empezó, según ella, incluso dos meses antes de su inauguración.

“Una campaña perfectamente orquestada, sobre todo en redes sociales, para llegar a unos medios y con ello hacer activismo político, perfectamente diseñada para que pase lo que pase con este hospital todo sea polémica”, ha asegurado la presidenta regional.

Según Ayuso “no hay derecho” a que allí acudan pacientes y sanitarios preocupados porque están “sugestionados” y “preocupados”. “Se está politizando todo. Cada problema cotidiano en un hospital convencional aquí es todo una polémica”, ha añadido.

Para rematar su comparecencia, ha expresado su apoyo al Gobierno de Castilla y León después de que el Ejecutivo haya recurrido el adelanto del toque de queda en la región.

“Nosotros respetamos cada decisión, cada estrategia del virus que adopte cualquier Gobierno autonómico, cosa que no ha ocurrido siempre con la Comunidad de Madrid. Lo que no puede hacer el Gobierno de España es estar desaparecido por completo en la lucha contra la epidemia para después aparecer y arremeter contra administraciones inferiores. Lo hizo primero con Madrid y ahora lo está haciendo con Castilla y León. Si el Gobierno de España va a seguir sin actuar, lo que rogamos es que por lo menos no entren a molestar. Si no van a hacer nada, que sigan como estaban”, ha sostenido.