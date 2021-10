Ayuso, entre lágrimas, da su apoyo a Casado y acota su "salida y meta política" a Madrid

Pero no era una mera guerra regional, detrás estaban todos los rumores de que Ayuso buscaba desbancar a Casado en el futuro para liderar el Partido Popular.

Tras un saludo frío con Pablo Casado dentro, le ha tocado el turno de subir al escenario para protagonizar una mesa con los otros presidentes autonómicos del PP: Juanma Moreno, Alfonso Fernández Mañueco, Alberto Núñez Feijóo, Juan Jesús Vivas y Fernando López Miras.

“Quiero dejar claro ante mis compañeros y ante los medios algo que lleva tiempo rondando. Hace un mes que estamos presos de noticias, de comentarios, viviendo en realidad un infierno político-mediático desde que trasladé mi decisión de dar un paso al frente en Madrid”, ha dicho al final de su intervención. Redoble de tambores, nervios en el patio de butacas, teclas espídicas de los periodistas.

“Pero hay una cosa que quiero que quede clara. Hace 16 años Pablo Casado dio un paso para presidir NNGG de Madrid y confió en mí. Y no dudé en estar con é. Tiempo más tarde hizo lo mismo al frente de la Portavocía del partido, que lo hizo con brillante. Y estuve ahí. Después dio un paso adelante para renovar el PP como lo ha hecho, no dudé y confió en mí. Estuve con él. Después me dio la mayor oportunidad política de toda mi vida que es presidir la Comunidad de Madrid, que es mi salida y mi meta política”, ha dicho entre la mirada atenta y nerviosa de Casado y la dirección.

Llegaba un aplauso y se emocionaba, con los ojos húmedos. Para lanzarse: “Hoy te quiero decir Pablo, delante de tu mujer, de la gente que más te quiere, de tu familia, de los medios, de todo el mundo... Te quiero dejar claro que tengo meridianamente claro donde está mi sitio. Y sé que mi sitio es Madrid”.