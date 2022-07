Ayuso incomoda a parte del PP por las becas y el Orgullo: “Vaya patinazos”

Horacio Villalobos via Getty Images

Horacio Villalobos via Getty Images

Parte del PP está revuelto internamente. Los últimos movimientos de Isabel Díaz Ayuso han causado estupor e incomodidad en sectores ‘populares’, que creen que hay que seguir con el perfil moderado para llegar a La Moncloa el año que viene. En privado dirigentes próximos a Alberto Núñez Feijóo confiesan que no les viene bien la actitud de los últimos días de Isabel Díaz Ayuso.

Madrid no es el resto de España. Esta comunidad tiene un ecosistema educativo totalmente diferente, con ratios de privada muy por encima del resto del país y de la propia Unión Europea. En la capital sólo el 40% de los estudiantes va a centros públicos y en la autonomía, un 55%. Esto contrasta con el resto de España (el 67% está en público) y con la UE (el 81%).

SOPA Images via Getty Images

SOPA Images via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

Esto ha chocado ante una ciudad volcada con el Orgullo, tanto como símbolo como motor económico. La capital estaba llena de banderas en los balcones y en casi todos los comercios. Per Ayuso ha rebajado el apoyo a esta manifestación, llegando incluso a no poner la bandera en la Puerta del Sol (algo que sí hacía Cristina Cifuentes) y sólo iluminando el edificio (en una estrategia consensuada con José Luis Martínez-Almeida).

Desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTB), Uge Sangil, le contestó a Ayuso que “la vida sigue después del Orgullo y del 8M y ahí estamos para denunciar cada día a quien no defiende los Derechos Humanos”, incluida Ayuso, “que no nos representa”.

Este estilo de Isabel Díaz Ayuso choca, por ejemplo, con el modelo del presidente andaluz, Juanma Moreno , que ha hecho una apuesta directa por la vía del centro, que le ha llevado al histórico resultado de una mayoría absoluta. Esto ha reabierto el debate interno sobre cómo es mejor afrontar las próximas elecciones generales, con el dirigente gallego apostando por una vía más moderada frente a la del PP de Madrid. No obstante, desde Génova 13 señalan que todos los PP son necesarios para ampliar al electorado. La fórmula que buscan: engullir a todo Cs, conseguir votos útiles de Vox y arañar en la “izquierda ultramoderada”.

El Partido Popular no ha conseguido capitalizar el debate del estado de la nación durante esta semana, con un Pedro Sánchez que ha relanzado la acción del Gobierno y cohesionado la coalición gracias a potentes medidas como los nuevos impuestos sobre la entidades financieras y las grandes compañías energéticas. La sensación para los populares ha sido extraña durante estos días porque su líder se sentó en el Hemiciclo pero no podía hablar. Subió a la tribuna como representante de la formación Cuca Gamarra, con un discurso que sorprendía al centrarse principalmente en ETA y no en asuntos económicos, que habían sido la principal baza durante las últimas semanas.