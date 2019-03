José María Aznar le ha lanzado una advertencia a Santiago Abascal en pleno mitin: “A mí mirándome a la cara nadie me habla de una derechita cobarde porque a mí no me aguanta la mirada”.

El expresidente del Gobierno, metido plenamente en la campaña, ha pronunciado estas encendidas palabras en un acto del Partido Popular de la Comunidad Valenciana celebrado en la ciudad del Turia esta tarde de miércoles.

En el mismo también han intervenido las dos bazas populares a las elecciones autonómicas y municipales: Isabel Bonig, la líder autonómica y candidata a presidir la Generalitat, y María José Catalá, cabeza de lista por el Ayuntamiento de Valencia.

La unidad, como “arma” para ganar

“No se trata de repartir armas a nadie sino de juntar votos a favor de España”, ha añadido en otra mención bastante clara al partido de Abascal. Posteriormente ha defendido la idea de la unidad en torno a una única fuerza: “Cuando uno va unido a las elecciones, tiene muchísimas posibilidades de ganarlas y cuando va dividido tiene muchísimas posibilidades de perderlas”.

Las palabras de Aznar con respecto a Vox vienen de lejos. El pasado diciembre, Santiago Abascal definió en una entrevista con Ana Rosa Quintana como “derechita cobarde” al PP y de “toro manso que no sabes por dónde te va a salir y veleta” a Albert Rivera. Desde entonces esas expresiones se han convertido en mantras de la formación ultraderechista, claves en su ideario.