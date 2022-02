Aznar escribió a Casado para aclarar las cosas tras su polémicas palabras en un mitin del PP

José María Aznar escribió a Pablo Casado para calmar las aguas tras su polémica intervención en un mitin del PP en Castilla y León este sábado. Según informa la Cadena SER, expresidente y el aspirante a presidente intercambiaron varios mensajes horas después de ese evento electoral.

En concreto, cita el mismo medio, Aznar fue el primero en dirigirse al actual líder del PP, al que dejó dos aparentes dardos en su discurso. Aunque tanto el exlíder como su entorno llevan días negando la polémica en público, quiso aclararlo en privado con él.

En concreto, Aznar defendió en el mitin que “oigo decir, hay que ganar para que llegue no sé quién a La Moncloa, para que llegue no sé quién al palacio de no sé cuantos, a la casa de no sé qué o al convento de no sé qué. Oiga, la pregunta es, ¿y para hacer qué? Se gana, ¿para hacer qué?”. Y, de inmediato, su autorrespuesta: “Se gana para construir”.

Poco después, el que fuera presidente del Ejecutivo entre 1996 y 2004 se lamentaba porque el PP no sea hoy “una referencia”. “Hay muchas personas que se agarran a supuestas soluciones baratas, fáciles, mágicas, a populismos mentirosos y falsos, porque no tienen un referente fuerte en el cual confiar”, apuntó desde Valladolid.

Ante el revuelo por sus palabras, Aznar reivindicó su confianza y su respaldo a Casado en una entrevista este lunes en Herrera en Cope (Cadena COPE) de un modo muy concreto: “Yo apoyo a Pablo Casado”, aseguraba entre risas y con “cierto rubor” por tener que decirlo. “Y deseo que Pablo Casado tenga éxito y sea el próximo presidente de España porque es lo mejor para España”, remató.