Aznar explica sus comentadas (y polémicas) palabras y aclara si iban dirigidas a Casado o no

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha explicado sus comentadas palabras de este sábado durante un acto del PP en Valladolid para apoyar al candidato de la formación a las elecciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Aznar, durante su intervención, afirmó que al PP se le ideó para “crear, fundar, hacer, construir y para ganar”. “Sobre todo cuando tenemos que ganar al servicio de los demás”, añadió.

El expresidente entonces dejó unas palabras que muchos entendieron que iban dirigidas al actual líder del PP, Pablo Casado: “Oigo decir que hay que ganar para que llegue no sé quién a La Moncloa, para que llegue no sé quién al palacio de no sé cuantos, a la casa de no sé qué o al convento de no sé qué. Oiga, la pregunta es, ¿y para hacer qué? Se gana, ¿para hacer qué? Se gana para construir”.

Este lunes, en la Cadena COPE, Aznar ha sido preguntado precisamente por estas palabras y la polémica que han generado, que como ha dicho el periodista Carlos Herrera, se pueden entender como una cierta crítica al liderazgo de su partido.