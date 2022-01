Aznar lo dice en serio: "Yo apoyo a Pablo Casado"

Así, el referente de los populares ha dado pie a una rotunda afirmación, con espaldarazo al actual responsable de la formación. “Yo apoyo a Pablo Casado”, ha asegurado, entre risas, para ir más allá y puntualizar el motivo. “Y deseo que Pablo Casado tenga éxito y sea el próximo presidente de España porque es lo mejor para España”, ha esgrimido Aznar.

Los dos dardos de Casado

El apoyo que ha mostrado Aznar a Pablo Casado se produce después de una intervención en la campaña electoral del PP en Castilla y León en la que el exmandatario dejó caer frases que podrían ser interpretadas como un ataque al liderazgo de Casado.

“Oigo decir, hay que ganar para que llegue no sé quién a La Moncloa, para que llegue no sé quién al palacio de no sé cuantos, a la casa de no sé qué o al convento de no sé qué. Oiga, la pregunta es, ¿y para hacer qué? Se gana, ¿para hacer qué?”, había asegurado Aznar en el mitin de Valladolid.