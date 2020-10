Aznar, sobre la moción de censura de Vox: "Votaría 'NO', no tengo la menor duda al respecto"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado que si él fuera diputado del Partido Popular votaría “no” a la moción de censura que ha presentado Vox, una “inoportuna” iniciativa que, a su juicio, solo va a servir para “consolidar” tanto al Gobierno que dirige Pedro Sánchez como la “fragmentación” del espacio de centro-derecha.

“Si lo que se me pregunta es, si yo fuese diputado del PP, qué votaría a la moción de censura que presenta Vox, la respuesta es que votaría que no. No tengo la menor duda al respecto”, ha enfatizado durante su participación en el foro Nueva Economía Fórum, NEF online.

Aznar ha indicado que le parece una moción “absolutamente inoportuna”, pero no porque “no haya razones” para esa moción de censura contra el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, sino porque está “condenada al fracaso”.