Aznar sorprende con este mensaje a Casado en el Congreso del PP: "Donde quiera que esté..."

“De aquí tenemos que salir dejando atrás los errores, pero no a las personas. Por eso quiero referirme al trabajo de quien todavía es el presidente del partido, Pablo Casado. Dio el paso cuando había que darlo, se hizo cargo de esta responsabilidad cuando no era fácil ni halagüeño, ha tenido que hacer frente al Gobierno más sectario y radical que ha tenido España en democracia. Y con su renuncia ha dado paso a esta nueva situación. Donde quiera que esté, gracias Pablo por tu esfuerzo”.

Casado no andaba muy lejos, puesto que ya había llegado al recinto de Sevilla donde se está celebrando el Congreso del PP, pero estaba esperando a que Aznar acabase su discurso.

Casado ha respondido al principio de su intervención: “Le he estado viendo allí donde se me ha dicho. Esto de estar en funciones es lo que tiene, hay que tener la disciplina desde el primer día”.

“Aznar: "Jugamos a la grande, no a la chica, y no aceptamos superioridades morales de nadie. Ni antes, ni ahora, ni nunca"”

“No éramos ni somos un partido oportunista, que busca que los números cuadren para ejercer más influencia de la que le dan los votos. No jugamos a ser una minoría cómoda y descomprometida. No jugamos a la chica, éramos y somos un partido de mayorías. Jugamos a la grande y no aceptamos superioridades morales de nadie. Ni las aceptamos antes, ni ahora, ni nunca. De nadie”, ha dicho.