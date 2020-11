'Baby Shark' se convierte en el vídeo más visto de YouTube

La canción grabada por la compañía coreana Pinkfong, dura poco más de un minuto y todavía no está clara su autoría después de que el cantante de 10 años Hope Segoine subiese esta versión. De hecho, los problemas de derechos de autor han llevado a que Jonathan Wright, un compositor de canciones infantiles, hiciera su propia versión del tema de Pinkfong en 2011 y señalase que la versión tenía sus propios derechos.

El vídeo se subió originalmente el 17 de junio de 2016 y, desde entonces, su fenómeno ha ido cada vez a más. Desde tener merchandising propio a colocarse en la lista Hot 100 de Billboard, siendo la primera canción infantil en hacerlo. Este año, se grabó una versión de Baby Shark llamadaWash your hands para promover el buen lavado de manos entre los más pequeños para prevenir el coronavirus, algo que lanzó todavía más su popularidad.

De esta forma el ranking de vídeos más vistos en YouTube queda así:

1. Baby Shark, de Pinkfong (7.040 millones de reproducciones).

2. Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee (7.035 millones de reproducciones).

3. Shape of you, de Ed Sheeran (5.048 millones de reproducciones).

4. See You Again, de Wiz Khalifa y Charlie Puth (4.796 millones de reproducciones).

5. Masha y el oso, de Get Movies (4.359 millones de reproducciones).

6. Johny Johny Yes Papa, de LooLoo Kids (4.149 millones de reproducciones).

7. Uptown Funk, de Mark Ronson y Bruno Mars (3.992 millones de reproducciones).

8. Gangnam Style, de PSY (3.843 milllones de reproducciones).

9. Aprende los colores: huevos coloridos en la granja (en ruso), de Miroshka TV (3.652 millones de reproducciones).

10. Sorry, de Justin Bieber (3.357 millones de reproducciones).