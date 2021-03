Bachar al Assad, en su eterno trono sobre una Siria en ruinas

Siria lleva diez años en guerra. El país está en ruinas. Su economía tiembla por lo destrozado, por lo gastado en armamento y por las sanciones internacionales. La población está dividida y agotada (o muerta o exiliada o encarcelada). Sobre todos esos ripios levanta aún hoy su trono Bachar al Assad, el presidente, aquel mandatario que traía promesas de democracia y que ha sido, a la postre, más duro que su padre. Es un rey que no puede llamarse vencedor aún ni tiene muchos motivos para sentirse satisfecho, pero al menos aún tiene el cetro en sus manos, pegajosas de sangre.

Al Assad (Damasco, 11 de septiembre de 1965) no estaba llamado a gobernar ningún país ni a comandar una contienda. Es el segundo hijo de Hafez al Assad, que dio un golpe de Estado en 1970 y se hizo con el poder, así que la corona, dentro de la sucesión dinástica que ideó su padre, era para el primogénito, Basel. Sin embargo, un mortal accidente de tráfico en 1994 le arrebató a su hermano y le cambió la vida. Estaba en Londres haciendo unas prácticas de oftalmología, el oficio que había elegido, y tuvo que regresar a Siria, pasar por acelerados ascensos militares y en el seno del Partido Baaz y, al fin, en 2000, asumir la presidencia.

Al principio, los países amigos (como España) aplaudían su “talante conciliador”, su buena mano para “mediar con otras naciones”, su “diplomacia”, su “reformismo”. Venía a perpetuar un régimen, sin libertades, sin democracia, donde se perseguía al disidente y que arrastraba en su memoria duras represiones, como los 10.000 asesinados por su padre en Hama en 1982 que aseguraron tres décadas de mandato del miedo.

Un espejismo

Assad hijo dio algunos pasos para avalar esa estampa: unos cuantos indultos, una remodelación ministerial con leales y familiares más moderados que la corte paterna, la promesa de cambios políticos y económicos (la llamada Primavera de Damasco), la introducción de Internet... Hasta su boda con Asma Akhras, una elegante economista siria criada en Reino Unido y con la que tiene dos hijos, parecía ir en esa dirección del cambio.

Poco duró el espejismo. No había pasado un año y el régimen ya volvía a su costumbre de detener a los activistas prodemocracia y de aplicar censura en los medios, también online. Aún había grupos, jóvenes, de esos con los que había empezado a contactar, que confiaban en que fuera sólo un freno temporal, pero no, Assad no volvía a la senda de la libertad ni lo haría en adelante. ¿Porque no lo dejaba la vieja guardia de Hafez o por voluntad propia? Nunca estuvo claro.

Sus buenas relaciones internacionales se resintieron ligeramente, pero aún no se cortaron. Siguió siendo cercado de Occidente, siguió saliendo en las revistas con “la rosa del desierto”, como llamaban a su elegante esposa. La separación con esos socios llegó en marzo de 2011, con el inicio de la rebelión popular en Siria contra su régimen. La Primavera Árabe le había alcanzado.