TENDENCIAS

Los Backstreet Boys cantan 'I want it that way' cada uno en cuarentena desde su casa

Howie Dorough, Kevin Richardson, Nick Carter, AJ McLean y Brian Littrell, los Backstreet Boys, han vuelto a cantar juntos, concretamente la canción I Want It That Way. Lo han hecho durante la cuarentena por el coronavirus, cada uno desde su casa, para el concierto IHeartRadio Living Room concert for America organizado por Elton John. ¡Ojo a sus casoplones!