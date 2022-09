Gibraltar, la gasolinera 'low cost' del sur de Europa que pone en riesgo ecosistemas protegidos

29 de agosto de 2022. Dos buques chocan durante la noche frente a la Bahía de Algeciras , uno no tiene grandes daños pero el otro, el “OS35”, termina varado y su hundimiento deriva en un vertido en la zona este del Peñón de Gibraltar que pone en riesgo una zona protegida en la red Natura 2000 , con especies en peligro de extinción y con poblaciones dependientes de la pesca.

El “OS35” tiene en su interior 215 toneladas de fueloil pesado, 250 toneladas de gasóleo y 27 toneladas de aceite lubricante que poco a poco se están vertiendo al mar después de que los sellos y los trabajos de contención no sean suficientes.

Muñoz destaca que la situación es “inestable y alarmante”, aunque recuerda que por el momento no es tan grave como la del buque “Fedra”, cuyo naufragio ocasionó vertidos en las costas españolas durante meses.

Bahía de Algeciras, la mayor gasolinera ‘low cost’

El hecho de que la Bahía de Algeciras sea un punto propicio para desastres naturales y que esté empezando a ganar “mala fama” no es casual y la culpa la tiene que se ha convertido en una “gasolinera low cost (de bajo coste)” para las navieras. Por ello desde Greenpeace ven que esta situación “llueve sobre mojado”.

El experto recuerda que es una zona donde se permiten las operaciones de bunkering, es decir, repostaje de grandes embarcaciones en alta mar y que, por tanto, tiene mucho trafico. Es por ello que sea habitual que haya pequeños vertidos por la gran afluencia de buques que acceden a la zona aprovechando que en Gibraltar no se paga el impuesto del Marpol sobre el combustible utilizado por la navegación.

Del Pozo asegura que ahora los esfuerzos se tienen que enfocar en las labores de bloqueo del vertido para que no se expanda. Aunque asegura que va a ser tarea difícil porque al ser fueloil, con menor densidad que el agua, se expande con mayor rapidez por el viento y las corrientes. En ese sentido, serán las circunstancias marinas las que determinen hasta dónde va a llegar el vertido y si afectará a aves marinas, peces y crustáceos.

Nuevo choque entre España y Gibraltar

En el mar la competencia es de Salvamiento Marítimo . Cuando el fluido llegue a las costas, quien tiene la competencia es la Junta de Andalucía. Por el momento, con las labores de rastreo realizadas este jueves peinando desde la playa de El Burgo hasta La Atunara, así como la zona de la playa del Castillo, no han encontrado restos de fuel. Aún así el dispositivo autonómico permanece en alerta ante cualquier imprevisto.

“Las aguas no son suyas porque es mar territorial español y quiere demostrar que tiene capacidad y no ha sido así porque ha sido ineficaz. Esperemos que no haya ninguna otra pérdida”, ha denunciado Landaluce.