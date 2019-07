Bal (Cs) tilda de "dramático" un Gobierno de PSOE y Podemos y califica de "avance" el pacto con PP y Vox en Murcia

El portavoz adjunto de Cs en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha afirmado este domingo que un gobierno del PSOE y Podemos será “dramático si llega a cuajar”, y ha criticado que, a menos de 24 horas del debate de investidura, se limiten a hablar de “sillas” y no avancen “ni una sola idea” del programa.



“Este posible Gobierno que se puede formar y que no sabemos si al final va a cuajar o no es algo malo para España”, ha dicho Bal en declaraciones a los periodistas en la sede de su partido.



Ha advertido de que puede ser un “Gobierno dramático”, porque “el proyecto que van a poner en marcha de subida de impuestos, demagogia y populismo no es lo que Cs quiere para España”.