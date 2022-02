Bal (Cs) acusa a Rajoy y Cospedal de "corrupción al cuadrado" y pide un gesto "por vergüenza" al PP

Hoy no todo en el Congreso es la reforma laboral. Sus señorías también han encontrado hueco en el orden del día para votar las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre la ‘Operación Kitchen’. Se trata de la causa que sostiene la existencia de una trama para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y robarle pruebas que pudieran implicar a dirigentes del partido en casos de corrupción.

El texto final se aprobará, si no hay sorpresa, y señalará la responsabilidad del propio partido, el expresidente Mariano Rajoy y la exministra y antigua secretaria general, María Dolores de Cospedal. Ambos pasaron por la comisión aunque con actitudes bien distintas. Mientras Rajoy departió durante horas (para decir que no sabía nada), Cospedal solo contestó que no contestaría.

Semanas después, antes del previsible ‘sí’ masivo al informe acusatorio, la mayoría del hemiciclo ha cargado duramente contra el PP y sus antiguos mandatarios. Uno de los más duros ha sido Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos, que ha llegado a señalar a Rajoy y Cospedal como responsables “in vigilando o in eligendo” [por mala o nula vigilancia o por mala elección de los responsables] de una “corrupción al cuadrado”. De ambos ha apuntado que “según el juez Castellón no tiene responsabilidad juridico-penal, pero sí política evidente”.

“Los hechos son de una extraordinaria gravedad. Es una corrupción al cuadrado, es utilizar medios personales y materiales publicos para evitar que se averigüe la verdad en otro proceso de corrupcion que afecta al PP”, ha denunciado Bal, antiguo abogado del Estado.