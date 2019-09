El PP elude comprometerse con la abstención de Rivera y mantiene su 'no'

Albert Rivera y Pablo Casado se han reunido esta tarde en el despacho del presidente popular, por espacio de dos horas, para tratar la propuesta lanzada por Rivera esta misma mañana: una “solución de Estado” en forma de propuesta de abstención a Pedro Sánchez... con condiciones.

Y la respuesta del Partido Popular lo deja todo en el aire. En un comunicado, el partido de Casado afirma compartir las demandas de Ciudadanos pero “mantener su posición”, lo cual no aclara si aceptaría abstenerse como ha solicitado esta mañana el líder ‘naranja’.

Esta oferta de Albert Rivera ha dado la vuelta al guion político, que hoy parecía marcado por la primera jornada de audiencias de Felipe VI con líderes políticos. Su oferta de abstención a Sánchez, ha explicado, no es gratuita: volver al “constitucionalismo” en Navarra, aplicar el 155 en Cataluña, no indultar a los políticos presos y medidas económicas como no subir impuestos a familias y autónomos. Esas son las cuatro condiciones lanzadas por Rivera.

Ciudadanos ha explicado a través de un comunicado que “valora muy positivamente esta reunión”. Un encuentro que no ha contado con medios gráficos y del que ambas formaciones han hecho una valoración a su término.

“Encuentro cordial”

El bloque ‘naranja’, ha señalado que “ambos líderes se han mostrado de acuerdo en que Sánchez es el culpable de esta situación de bloqueo, pues ha fracasado al no cumplir con el encargo que recibió del Jefe del Estado para formar gobierno”. En la misma nota, valoran que “ahora es Sánchez quien tiene que mover ficha. En su mesa tiene una oferta para desbloquear la situación en torno a las tres condiciones de Estado que han sido formuladas esta mañana”.

Por parte del PP, hablan de un “encuentro cordial”, “en consonancia con la buena relación que mantienen Pablo Casado y Albert Rivera desde hace año”. Desde Génova hablan de coincidencias en las reclamaciones a Pedro Sánchez en materias como “política territorial, constitucional y económica”. Con el matiz, ya señalado, de “mantener su posición”.

Pedro Sánchez y el propio PSOE han salido al paso con inmediatez. Desde Almansa, el presidente del Gobierno ha señalado que “no hay obstáculos para esa abstención de PP y Cs”. Posteriormente, desde Ferraz, la formación socialista ha lanzado un comunicado en el que ha vuelto a insistir en que las condiciones se cumplen.

Este martes se despejarán -previsiblemente- todas las dudas: Felipe VI recibirá a Pablo Iglesias, Albert Rivera, Pablo Casado y Pedro Sánchez. Y de sus encuentros saldrá una respuesta: o sesión de investidura o nada. Y nada, a días de la fecha límite de la legislatura -23 de septiembre- significará elecciones.