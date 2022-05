Ucrania: tres meses de una guerra que está cambiando el mundo y en la que no hay vencedores

Los ministros de Relaciones Exteriores ruso y ucraniano se reunieron en marzo en Turquía y las delegaciones se encontraron en Estambul, pero sin éxito. Hace una semana, el viceministro de Exteriores ruso, Andrei Rudenko, confirmó que las negociaciones “no siguen”, después de que se hubiera dicho que sí, pero sólo con encuentros online. “De hecho, Ucrania ha salido de este proceso”, denunció. El domingo, su negociador, Vladimir Medinsky, dijo que están dispuestos a volver a la mesa y que “el congelamiento de las conversaciones fue completamente una iniciativa de Ucrania”. Zelenski salió al paso de estas declaraciones, con claridad: no van a ceder territorios, que es lo que el Kremlin quiere.

Porque a día de hoy es lo único que hay sobre la mesa: que Ucrania renuncie a parte de su territorio, léase el Donbás y Crimea. Que uno lo suelte militarmente y que el otro lo reconozca como parte de Rusia. La exigencia de que Ucrania no entrase en la OTAN, de los primeros días, es algo que ya no está sobre la mesa porque el propio presidente Zelenski reconoció que no era viable, porque su país será una democracia pero hoy no tiene fronteras claras ni relaciones pacíficas con sus vecinos ni una fuerza avanzada como para estar con otros 30 iguales, que es lo que exige la Alianza.

Algo de avance ha habido en otro plano de la diplomacia: las misiones diplomáticas extranjeras han empezado a volver a abrir en Kiev desde hace dos semanas, después de que los diplomáticos huyeran en masa de la ciudad al comienzo del conflicto. La legación española es una de las primeras que ha dado el paso.