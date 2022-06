Qué ha hecho Vox en el Parlamento andaluz

Europa Press News via Getty Images

Toca ahora hacer repaso de lo impulsado y peleado por los de Santiago Abascal en su primer parlamento. Lo primero que hay que recordar es han pasado por una doble crisis interna que, en parte, ha alterado su trabajo: en el verano del 2020, el grupo se quedó sin líder, porque el exjuez Francisco Serrado se marchó tras una querella de la Fiscalía por supuesto fraude en una subvención a una empresa, mientras que en enero de ese año la diputada almeriense Luz Belinda Rodríguez se había ido a los no adscritos por supuestos “acoso” y “discriminación”.

El grupo del que ahora es portavoz Manuel Gavira ha tenido una actividad importante, pero no ha planteado propuestas de calado ni reformas de enjundia. El registro del Parlamento da cuenta de 4.222 iniciativas , pero en su mayoría son preguntas hechas tanto en comisiones como en plenos, con las que tratar de polemizar. Unas veces, se enfrentaban al Gobierno regional de PP y Ciudadanos, pese a su apoyo para sacar mayorías adelantes. Otras, las más, sus intervenciones han servido para poner en la agenda temáticas de las preferidas por la formación ultra, ideales para mostrar su ideología y para confrontar con las demás formaciones de izquierda.

Sucede lo mismo con lo que va más allá de las preguntas, las propuestas. En estos tres años y medio, Vox ha presentado sólo siete proposiciones de ley y dos propuestas de reforma del reglamento del Parlamento, en total nueve iniciativas que lo convierten en el partido con menos empuje (se presentaron 13 por el PP, 11 del PSOE, 12 de Cs, y 12 de Unidas Podemos y Adelante Andalucía). Por orden de presentación, sus propuestas legislativas pedían: modificar la Ley de la RTVE y el Consejo Audiovisual andaluz (con PP, Cs y PSOE); sustituir la Ley de Memoria Democrática por una Ley de Concordia (propia); readmitir como personal contratado a empleados de adjudicatarias de escuelas infantiles (con PP, Cs, PSOE y UP); un periodo transitorio para garantizar el servicio de TDT local (con PP, Cs, PSOE y Adelante); una Ley de Tributos cedidos de las comunidades (con el PP); otra Ley de Concordia entre españoles (propia) y una propuesta de mejora de ordenación de zonas de regadío en varios pueblos de Huelva (con el PP).

Si revisamos las proposiciones no de ley (PNL) presentadas por Vox en este tiempo en solitario, se aprecian sus caballos de batalla habituales, de la supuesta inutilidad de Canal Sur a la crítica a la publicidad institucional y otros gastos públicos que rechaza, pasando por los contenidos educativos. También hay alusiones a las plantillas de la sanidad andaluza y a vivienda, la concertación de escuelas y las ayudas a las familias.

También se incluyen multitud de asuntos que no son de competencia autonómica y de los que, por tanto, se puede hablar en ese salón maravilloso de las Cinco Llagas, pero sin más resultado que la toma de partida, la afrenta, el bucle. Van varios botones: los controles de extranjería, el aborto, las fronteras con Gibraltar, la defensa del idioma español, el indulto a los impulsores del procés.

Las polémicas

La entrada de la ultraderecha en el Parlamento andaluz no ha roto el Parlamento andaluz, pero lo ha ensuciado. Los debates se han hecho más embarrados, rompiendo consensos que se creían intocables como los alcanzados sobre violencia contra la mujer o memoria histórica , y avivando fantasmas que no existen como el del binomio inseguridad-inmigración.

Cuestiones que no son competencia de la Junta de Andalucía se han puesto en la agenda, consumiendo tiempo de los plenos y comisiones. También se ha perdido un precioso tiempo negando -sobre todo desde la izquierda más izquierda- cada dato torcido y cada mentira apuntada desde Vox. Es una estrategia de libro al estilo de la ultraderecha europea, que busca ocupar espacios y radicalizar el discurso de otros partidos más templados. Vox, que dice que los parlamentos “no sirven para nada”, los usa mientras. Y sí que le sirven.

Sus planteamientos, en fondo y en forma, han dejado en estos años algunas polémicas importantes, como la estampa de Serrano hablando de la “dictadura ideológica” del feminismo y ese lenguaje inclusivo del que está “hasta el gorro”, la del diputado por Jaén Benito Morillo calificando a los defensores de la memoria histórica como “buscadores de huesos” o la de su compañero por Córdoba Alejandro Hernández, dando un manotazo al micrófono y mandando a Marta Bosquet, la presidenta del hemiciclo, “a topar por culo” porque no le daba un turno de réplica. También dejan para el recuerdo su ausencia en las celebraciones de todos los Días de Andalucía y su alejamiento de pronunciamientos institucionales como los del Día de la Mujer.

Lo que han arrancado al PP

Sus grandes dianas han estado en dos consejerías, la de Políticas Sociales e Igualdad y la de Educación, las dos en manos de Ciudadanos. Aunque han apoyado tres presupuestos y buena parte de las propuestas legislativas de Moreno, los de Abascal no se han ablandado en sus reclamaciones sobre mujeres, inmigrantes y contenidos educativos.

En estas materias tan sensibles, tan mediáticas, han arrancado pequeñas conquistas: la Junta no ha negado la asistencia a los menores no acompañados, ha seguido atendiendo a los que llegaban de otras regiones, no defiende que haya efecto llamada por darles lo que necesitan, pero sí ha ampliado la partida de seguridad en los centros de acogida, cuando el índice de actos criminales cometidos por menores migrantes tutelados por la Junta es del 0,54%, según la propia consejera del ramo, Rocío Ruiz. Tampoco ha desaparecido el teléfono de ayuda a las víctimas de violencia machista, pero sí se ha incorporado uno nuevo de “violencia intrafamiliar”, que trabaja en paralelo con el primero. Ni se ha acabado con el lenguaje inclusivo en la Administración, pero sí se ha recomendado que se eviten redundancias y desdobles.